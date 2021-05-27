Калуга, , 17:38 — REGNUM В Калужской области подвели итоги зимнего учёта охотничьих животных. По сравнению с 2020 годом в лесах численность лосей возросла на 699 голов, косулей на 1270 и на 200 — благородных оленей. Об этом 27 мая сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном министерстве природных ресурсов и экологии.

Косуля в Перемышльском районе Фото министерства природных ресурсов и экологии Калужской области

Зимний маршрутный учёт — в настоящее время единственный утверждённый в области метод госмониторинга диких животных. Он позволяет получить данные, на основании которых устанавливают лимиты для проведения охоты. Для получения достоверной информации о популяции лося, косули, благородного и пятнистого оленей, кабана, пушных зверей, пернатой дичи идёт подсчет следов на снегу по 989 маршрутам общей протяженностью 6,4 тысячи километров. Дополнительно проводится наблюдение на подкормочных площадках.

«Устойчивый рост численности основных видов охотничьих ресурсов, регистрируемый на протяжении последних лет, во многом связан с эффективной охраной животного мира, а также с благоприятными климатическими условиями», — отметил министр природных ресурсов и экологии области Владимир Жипа.

В настоящее время, на территории калужских охотничьих угодий обитают 7,7 тысячи лосей, 1,6 тысячи благородных оленей, 2,5 тысячи пятнистых оленей, семь тысяч косуль, 386 ланей и тысяча кабанов, 36 рысей, три тысячи зайцев-русаков, 11,8 тысячи зайцев-беляков, 1,7 тысячи лисиц, 25 волков, две тысячи лесных куниц, 559 лесных хорей и 36 тысяч белок. В регионе также зарегистрировано 44,7 тысячи тетеревов, 3,8 тысячи глухарей, 19 тысяч рябчиков и 40 тысяч серых куропаток.

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