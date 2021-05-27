Нижний Новгород, , 16:54 — REGNUM В 2020 году бюджет Нижнего Новгорода исполнен по доходам в сумме 37 млрд 717 млн рублей, а по расходам — 38 млрд 135 млн рублей. Об этом говорится в отчете об исполнении бюджета города за 2020 год, утвержденном Нижегородской городской думой.

То есть дефицит городской казны по итогам минувшего года сложился на уровне 418 млн рублей.

При этом собственные доходы бюджета Нижнего Новгорода составили только 15,8 млрд рублей. Налоговые доходы городской казны в выросли до 12,5 млрд рублей, а неналоговые составили 3,3 млрд рублей.

Также стало известно о том, что в прошлом году столица Приволжья получила 219 млрд рублей межбюджетных трансфертов, что на 3,7 млрд рублей или на 1,7% больше, чем в 2019 году.