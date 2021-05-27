Оренбург, , 16:54 — REGNUM Глава Оренбурга Владимир Ильиных подтвердил, что в период его отсутствия в городе силовики проведи в доме обыски. Комментарий мэр оставил в своём Instagram-акаунте.

«В настоящее время я нахожусь за пределами нашего города. У меня плановый курс лечения. Все рабочие процессы у меня на контроле. В городе осталась сильная команда, которая продолжает работу по заданному курсу», — подчеркнул Ильиных.

Обратив внимание на то, что в интернете появляется противоречивая информация о том, что происходит в мэрии, градоначальник заявил, что в администрации, структурных подразделениях и подведомственных учреждениях, действительно, прошли оперативные мероприятия, визитов было несколько. Чиновники открыты для взаимодействия.

«Сегодня (27 мая) оперативные мероприятия были в моем доме. Никаких обвинений, требований или претензий ко мне или кому-то из сотрудников администрации не предъявлено», — сообщил градоначальник.

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