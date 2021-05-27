Санкт-Петербург, , 17:03 — REGNUM После наезда автобуса на столб освещения в Петербурге городской общественный транспорт Северной столицы ждёт внеплановая проверка технического состояния всего подвижного состава. Кроме того, будут проведены медосмотры водителей наземного транспорта и машинистов метрополитена.

Такое распоряжение отдал вице-губернатор Санкт-Петербурга Максим Соколов, курирующий сферу транспорта.

Напомним, 27 мая около 10 часов утра на пересечении Ленинского проспекта и улицы Котина в Красносельском районе Петербурга автобус маршрута №2 СПб ГУП «Пассажиравторанс» по неустановленной причине столкнулся с опорой освещения. Пострадали и были госпитализированы шесть человек, двое из них, в том числе водитель автобуса, находятся в тяжелом состоянии, остальные — в состоянии средней тяжести.

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Полиция устанавливает причины ДТП. Кроме того, проверку проводит прокуратура района и комиссия комитета по транспорту, глава которого побывал на месте ЧП.

«Отдал распоряжение провести внеплановую проверку городского общественного транспорта, а также медосмотры водителей и машинистов», — отметил Максим Соколов.

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