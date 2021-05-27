Рига, , 16:52 — REGNUM В Латвии выявлены два первых случая заражения человека индийским штаммом коронавируса COVID-19. Об этом сообщил tvnet.lv со ссылкой на пресс-службу правительства страны.

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Эпидемиолог Центра профилактики и контроля заболеваний Юрий Перевощиков сообщил, что первый случай был подтвержден секвенированием (определение аминокислотной последовательности ДНК — прим. ИА REGNUM), а другой выявлен с помощью полимеразной цепной реакции.

Носителями индийского штамма выступили молодые люди, иностранные граждане Латвии, однако за последнее время они не были за границей. В ходе расследования эпидемиологам пока не удалось выяснить источники заражения.

Сообщается, что инфицированные живут в условиях изоляции в постоянном контакте с представителями эпидемиологических служб страны.

Индийский штамм отличается повышенной способностью к распространению, а эффект ранее приобретенного иммунитета у его носителей заметно ниже.