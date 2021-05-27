Бишкек, , 16:51 — REGNUM В Киргизии перепись населения намерены провести в сентябре 2021 года. Об этом на пресс-конференции заявила завотделом Национального статистического комитета Римма Чыныбаева.

По ее словам, переписчики будут вводить данные граждан в специальное приложение для мобильных телефонов, поскольку перепись пройдет в электронном формате.

Всего планируется нанять 25 тысяч человек, которых задействуют в качестве переписчиков. Каждому из них заплатят по 7 тысяч сомов (6 тысяч рублей).

Также представитель Нацстаткома отметила, что организация и проведение переписи населения Киргизии обойдется бюджету в 321 млн сомов (284 млн рублей).

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