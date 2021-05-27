Манчестер, Великобритания, , 16:51 — REGNUM Аргентинский форвард Серхио Кун Агуэро, который в ближайшее время покинет «Манчестер Сити» на правах свободного агента и перейдет в «Барселону», передал свой 10-й номер 20-летнему плеймейкеру сборной Англии Филипу Фодену. Об этом 27 мая сообщила газета Mundo Deportivo.

В прошедшем сезоне Английской Премьер-лиги Филип Фоден принял участие в 28-ми матчах, в которых заработал 9+5 очков по системе гол+пас. В 12-ти играх Лиги Чемпионов футболист отметился тремя забитыми мячами и тремя голевыми передачами.

Филипа Фоден, выпускника академии «Манчестер Сити», на данный момент оценивают в 70 миллионов евро. Текущее соглашение футболиста с «горожанами» рассчитано до конца сезона 2023/24.