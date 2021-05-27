Белград, , 17:12 — REGNUM Президент Сербии Александр Вучич 27 мая провёл беседу с послом Франции Жаном-Луи Фалькони о будущем диалога Белграда и Приштины и выразил готовность найти компромиссное решение. Он подчеркнул, что ответит на призыв Брюсселя достичь компромисса, однако для этого потребуется много сил и энергии. Об этом сообщает сербское новостное агентство RTS.

Вучич добавил, что сербская делегация на переговорах в Брюсселе будет исходить из государственных и национальных интересов Сербии. Он подчеркнул важность сотрудничества с Францией для Сербии — как на политическом, так и на экономическом уровнях. Глава Сербии выразил удовлетворение тем вниманием, которое президент Франции Эммануэль Макрон уделил отношениям двух стран.

Вучич и Фалькони также обсудили двусторонние отношения, прогресс Сербии в процессе европейской интеграции, а также ситуацию в регионе.

На встрече, на которой присутствовали сербские министры Синиша Мали и Небойша Стефанович, обсуждалось дальнейшее укрепление сотрудничества, особенно в области инфраструктуры, а также в области обороны.

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