Бишкек, 27 мая 2021, 16:50 — REGNUM Депутат Абдывахап Нурбаев предлагает освободить работающий в Баткенской области бизнес от налогов. Об этом он заявил на заседании парламента Киргизии во время рассмотрения законопроекта об особом статусе этого региона.
Читайте также: Иностранцы стали инвестировать в Киргизию в два раза меньше
Также парламентарий выразил мнение, что в Баткенской области необходимо ввести пятилетний мораторий на проверки предпринимателей госорганами.
Нурбаев считает, что принятие таких мер позволит сделать регион более привлекательным для инвесторов, а также снизит отток населения в другие области.
В ответ на это первый замминистра экономики и финансов Данияр Иманалиев сообщил, что правительство Киргизии уже рассматривает возможность полного освобождения от налогов некоторых баткенских сёл.
Читайте также: В 2021 году дефицит бюджета Киргизии может достигнуть 33,9 млрд рублей