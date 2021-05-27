Бишкек, , 16:50 — REGNUM Депутат Абдывахап Нурбаев предлагает освободить работающий в Баткенской области бизнес от налогов. Об этом он заявил на заседании парламента Киргизии во время рассмотрения законопроекта об особом статусе этого региона.

Читайте также: Иностранцы стали инвестировать в Киргизию в два раза меньше

Также парламентарий выразил мнение, что в Баткенской области необходимо ввести пятилетний мораторий на проверки предпринимателей госорганами.

Нурбаев считает, что принятие таких мер позволит сделать регион более привлекательным для инвесторов, а также снизит отток населения в другие области.

В ответ на это первый замминистра экономики и финансов Данияр Иманалиев сообщил, что правительство Киргизии уже рассматривает возможность полного освобождения от налогов некоторых баткенских сёл.

Читайте также: В 2021 году дефицит бюджета Киргизии может достигнуть 33,9 млрд рублей