Рига, , 16:50 — REGNUM Жители Латвии при покупке электромобиля смогут рассчитывать на поддержку со стороны государства суммой в 4500 евро. С таким предложением в кабинет министров страны обратилось министерство охраны окружающей среды и регионального развития, сообщил rus.tvnet.lv.

Такая финансовая поддержка будет стимулировать покупателей на активное обновление автопарка и замену его на более дружелюбный к экологии Латвии транспорт, подчеркивается в представленном документе. К тому же, эта программа полностью соответствует новой Экологической директиве, утверждённой руководством Евросоюза.

Если покупку электромобиля предлагают стимулировать одноразовой выплатой 4500 евро, то покупку автомобилей-гибридов решено поддержать меньшей суммой — 2250 евро. Этих средств хватит, чтобы внести первоначальный взнос при покупке в 10%, считают в министерстве.

Всего на эти цели предлагается выделить до 10 млн евро в период 2022—2023 годов. Средства планируется взять из соответствующих еврофондов.