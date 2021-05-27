Киев, , 16:47 — REGNUM Депутаты Волынского областного совета (областной центр — город Луцк) просят центральные власти запретить деятельность политических сил «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ, вторая по величине фракция Рады нынешнего созыва) и «Партии Шария».

Соответствующее обращение местные депутаты приняли 27 мая по инициативе националистической фракции «Свобода».

Обращение адресовано к президенту Зеленскому, Верховной раде Украины и министерству юстиции.

Волынские депутаты констатируют наличие «внутреннего врага», который расшатывает ситуацию и подтачивает основы государства.

«За пророссийскими политиками всегда идут российское оружие и российские танки, поэтому чтобы не допустить этого, необходимо уже сегодня запретить деятельность рупоров Кремля», — отмечают они.

ИА REGNUM напоминает, что в феврале этого года, после введения санкций против оппозиции, сразу несколько местных советов на западной Украине уже требовали от Киева запретить фактическую деятельность партий ОПЗЖ и «Партия Шария». 11 марта минюст Украины направил в Окружной административный суд иск о запрете политической «Партии Шария».