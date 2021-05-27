Тула, , 16:46 — REGNUM Завод по производству соли класса «экстра» ООО «Киреевский Солепромысел» открылся в Киреевском районе Тульской области 27 мая, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении пресс-службы правительства Тульской области. В церемонии открытия приняли участие губернатор Алексей Дюмин, учредитель ООО «Киреевский солепромысел», генерального директора группы компаний «Сибирский элемент» Александр Ренгач, сотрудники предприятия.

В Тульской области открылся завод по производству соли Управление пресс-службы правительства Тульской области

Соглашение о создании завода было подписано в 2017 году на Петербургском международном экономическом форуме. Сумма инвестиций составила 3,2 млрд рублей. Продукция предприятия востребована в фармацевтике, химической и пищевой промышленности, в очистке воды для котельных.

«Компания приняла решение инвестировать ещё порядка 3 млрд рублей в строительство второй очереди производства. Это позволит увеличить его мощность на 160 тысяч тонн в год и создать дополнительно 100 рабочих мест. Это важный проект для всей Тульской области», — сказал Алексей Дюмин.

Дорогу к строительной площадке отремонтировали за счёт средств Тульской области, ею также пользуются и жители ближайших населённых пунктов. Александр Ренгач поблагодарил губернатора за поддержку проекта.

Завод работает по современным технологиям: соль добывается путем бурения и последующего искусственного растворения водой каменной соли под землей и выпариванием рассола до получения чистого продукта. По сравнению с шахтной добычей производительность труда выше в четыре раза, а капитальные затраты уменьшаются почти в семь раз.

Алексей Дюмин в апреле в своем Послании отметил, что Тульская область находится в центре крупнейшего в Центральном федеральном округе соляного бассейна, подчеркнув, что в регионе необходимо создавать индустрию глубокой переработки и биотехнологий.