Сочи, Краснодарский край, , 16:45 — REGNUM В России завершаются испытания легкого транспортного самолета Ил-112В, сообщил 27 мая президент РФ Владимир Путин на совещании с руководством Минобороны и представителями ВПК.

По данным российского президента, первые два самолета этого типа будут выпущены до конца текущего года.

«Завершаются государственные испытания легкого «транспортника» Ил-112В, в текущем году запланирована поставка двух таких самолетов», — сказал Владимир Путин.

Напомним, испытательный полет легкого военно-транспортного самолета Ил-112В, создаваемого по заказу Минобороны России, был показан 30 марта 2021 года.

Ил-112 может быть использован и для гражданских перевозок, а в перспективе эта машина заменит транспортные Ан-26, ресурс которых скоро будет исчерпан.

Турбовинтовой легкий военно-транспортный самолет Ил-112В является первым военно-транспортным самолетом, созданным в России со времен разрушения СССР.

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