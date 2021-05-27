Москва, , 16:43 — REGNUM Мигранты из Таджикистана ездят по Москве с поддельными киргизскими водительскими удостоверениями. Об этом заявил депутат Марлен Маматалиев на заседании парламента Киргизии, передает «24.kg».

Народный избранник выразил возмущение в связи с тем, что государственная регистрационная служба Киргизии не занимается решением этой проблемы.

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По словам парламентария, это ведомство должно передать список граждан, имеющих водительские права, и выявить поддельные документы у мигрантов, находящихся в России.

«Соответствующие службы должны возбуждать дела по этому поводу», — подчеркнул Марлен Маматалиев.

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