Москва, , 16:43 — REGNUM В Госдуме настаивают на праве спортивных федераций проверять подлинность медицинских справок о состоянии здоровья для участия в массовых соревнованиях, а также на страховании участников масстартов, передает корреспондент ИА REGNUM 27 мая.

«Спортивные федерации должны иметь возможность проверить подлинность этих справок используя цифровые сервисы», — заявил глава комитета Госдумы по физкультуре и спорту Борис Пайкин.

Процедура получения справок должна быть пересмотрена, следует снять излишние административные барьеры, усложняющие получение справок, отметил парламентарий.

Кроме того, следует сделать обязательной страхование жизни и здоровья участников соревнований, предложил Пайкин в ходе заседаний круглого стола.

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