Москва, , 16:42 — REGNUM Объём международных резервов России за неделю увеличился на $7 млрд, или на 1,3%, и по состоянию на 21 мая составил $600,9 млрд. Об этом сообщает пресс-служба Банка России.

Таким образом, международные резервы страны достигли исторического максимума. Предыдущее рекордное значение в $600,7 млрд было зафиксировано в августе 2020 года.

В комментарии регулятора отмечается, что рост показателя произошёл преимущественно в результате положительной переоценки.

Напомним, на начало мая, согласно данным ЦБ, в общей структуре международных резервов России иностранная валюта составляла $447,41 млрд, специальные права заимствования — $6,98 млрд, резервная позиция в МВФ — $5,23 млрд, монетарное золото — $130,85 млрд.