Бишкек, , 16:41 — REGNUM Супруга президента Киргизии Садыра Жапарова — Айгуль Жапарова привилась вакциной от коронавирусной инфекции, передают киргизстанские СМИ со ссылкой на администрацию главы государства.

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По словам врачей, первая леди республики после вакцинации чувствует себя хорошо. Ей выдали бейджик с прививочной картой с указанием информации о времени и дозе полученной вакцины.

При этом не уточняется, прививалась ли супруга президента Киргизии российской вакциной «Спутник V» или же китайской вакциной «Sinopharm».

Отметим, что сам президент Садыр Жапаров от вакцинации отказался, поскольку у него и так достаточно высокий показатель уровня антител к коронавирусной инфекции.