Москва, , 16:41 — REGNUM К штрафу в размере три с половиной миллиона рублей приговорена компания Google решением Мирового суда Таганского района Москвы, сообщили 27 мая в пресс-службе инстанции.

Американская компания признана виновной в административном правонарушении: она оштрафована по статье КоАП РФ о неисполнении обязанностей оператором поисковой системы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 25 мая Google решением суда в Москве был оштрафован на сумму в размере шесть миллионов рублей за отказ удалять запрещённый к распространению в России контент.

Читайте ранее в этом сюжете: Суд в Москве оштрафовал Google за неудаление призывов к участию в митингах