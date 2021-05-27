Токио, , 16:39 — REGNUM Состоялся анонс ролевой игры Dragon Quest XII: The Flames of Fate. Её дебютный трейлер был опубликован 27 мая на YouTube-канале компании Square Enix.

По словам разработчиков, The Flames of Fate будет отличаться от предшественниц более мрачным тоном и ориентацией на взрослую аудиторию. Дата релиза игры пока неизвестна.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, Square Enix также анонсировала ремейк игры Dragon Quest III. Главной особенностью проекта станет сочетание двухмерной и трёхмерной графики.

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