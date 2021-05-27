Киев, , 16:37 — REGNUM Судьи и правоохранительные органы будут намерено затягивать дело по обвинению председателя политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука в государственной измене, как из-за отсутствия доказательной базы, так и из-за нежелания брать на себя ответственность за принятие политического решения.

Об этом 27 мая в эфире телеканала «Первый независимый» заявил политолог Артур Билоус, комментируя последние внутриполитические события.

«Процесс будет длительным, будет затягиваться по разным соображениям. С одной стороны — недостаточная подготовка доказательной базы, с другой — нежелание судей и следственных органов как-то форсировать этот процесс. Поскольку и сторонники, и противники Медведчука в одном едины: этот процесс является политическим в значительной степени», — подчеркнул эксперт.

Политолог считает, что рядовые сотрудники, причастные к расследованию и судейству этого дела, боятся брать на себя ответственность за политическое решение. Тем более, отметил специалист, что с доказательной базой «не все так просто», как заявляют руководители правоохранительных органов на брифингах.

«Судьям, как и правоохранителям не хочется участвовать в такого рода политических процессах. Потому что тут накликать беду намного легче, чем получить медаль. Ответственности высших чинов не будет, а ответственность рядовых исполнителей может быть. Поэтому они будут всячески пытаться тормозить процесс, не спешить с принятием тех или иных решений, подразумевая политическую конъюнктуру и ее возможное изменение», — подчеркнул Билоус.

ИА REGNUM напоминает, что 11 мая офис генерального прокурора совместно с СБУ обвинил Медведчука в государственной измене по нескольким эпизодам. 13 мая суд избрал политику меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста до 10 июля. Лидер ОПЗЖ не раз заявлял, что главная цель данного расследования — политическая расправа над лидером самой большой оппозиционной партии Украины.