Токио, , 16:35 — REGNUM Square Enix анонсировала ремейк японской ролевой игры Dragon Quest III. Дебютный трейлер проекта был опубликован 27 мая на YouTube-канале компании.

Главной особенностью необычного ремейка станет комбинация из трёхмерных моделей окружения и двухмерных спрайтов персонажей. Дата релиза проекта пока не сообщается.

Оригинальная Dragon Quest III вышла в 1998 году. В год релиза она была доступна только на игровой консоли Nintendo Entertainment System.

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