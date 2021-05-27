Вашингтон, 27 мая 2021, 17:27 — REGNUM Американский актёр Джейк Джилленхол выпустил собственную коллекцию толстовок с принтом LOX. Об этом он сообщил в своём Instagram-аккаунте.
https://www.instagram.com/p/CPV_5xVn8sQ/
«Нет ничего лучше, чем большой пакет с рогаликами и LOX!» — подписал фото Джилленхол. Русскоязычные подписчики не упустили возможность «потроллить» актёра.
«Кто-нибудь скажет ему?» — спрашивает mudry.
«Ха-ха, лох», — подписал gleb58lukianov.
«Русские есть? Думаю, вы поняли», — прокомментировал goshan__kinoman.
«Ловушка русского языка», — сказал jolymemes.
Добавим, что все собранные средства от продажи толстовок Джейка Джилленхола пойдут в Actors Fund («Фонд актёров»). Организация поддерживает театральных работников Нью-Йорка, пострадавших от пандемии.
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