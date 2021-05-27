Новосибирск, , 16:33 — REGNUM Привиться от коронавируса перед летним отпускным сезоном новосибирцы могут без очередей и листов ожидания. Об этом заявили в правительстве Новосибирской области.

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«В настоящий момент на территории Новосибирской области эпидемиологическая ситуация стабильная. Сейчас самый хороший период для проведения массовой вакцинации — есть вакцины всех трёх производителей, они распределены во все медицинские организации — уточнила в ходе брифинга оперативного штаба сегодня, 27 мая, заместитель министра здравоохранения региона Елена Аксенова. — Мы призываем граждан региона проявить активную позицию и вакцинироваться, чтобы не допустить третьей волны распространения коронавирусной инфекции, и обратиться в наши медорганизации»,

По данным на 21 мая, 298 772 новосибирца однократно вакцинированы от коронавируса, полный курс вакцинации прошли 221 893 человека. В новосибирские медицинские учреждения уже поступило 353 613 доз вакцин.