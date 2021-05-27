Рига, , 16:32 — REGNUM В Латвии возбуждено уголовное дело по факту бездействия официальных лиц страны при закупке вакцин западного производства от коронавируса COVID-19. Об этом сообщил delfi. lv со ссылкой на заявление госпрокурора Юриса Стуканса. По его словам, будет дана правовая оценка деятельности министров и членов администрации кабинета министров.

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Таким образом, отменено прежнее решение Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией не возбуждать уголовного дела по данной теме.

При этом подчеркивается, что расследование ведется не против конкретных лиц, а по факту содеянного. Что это означает, в сообщении не разъясняется. Также подчеркивается, что в материалах уголовного дела нет коррупционной составляющей, речь идет о невыполнении профессиональных обязанностей и несоответствии занимаемой должности официальными лицами.

В случае признания такого лица виновным, Уголовный закон предусматривает наказание в виде тюремного заключения сроком до трех лет, принудительных работ или штрафа.