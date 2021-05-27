Сочи, Краснодарский край, , 16:31 — REGNUM Высокая степень оснащенности армии и флота высокоточным оружием является крайне важным фактором их эффективности, заявил 27 мая президент РФ Владимир Путин на совещании с руководством Минобороны и представителями ВПК.

По словам российского президента, крайне важно, чтобы Вооруженные силы РФ имели достаточное количество высокоточного оружия большой дальности.

«Анализ военных конфликтов последних десятилетий, опыт развития ведущих армий мира показывает, какую растущую роль играет эффективное применение, скажем, крылатых ракет различного базирования, а также управляемых боеприпасов. И важно, чтобы таким современным высокоточным вооружением были в достаточной мере оснащены наши армия и флот», — сказал Владимир Путин.

При этом глава государства подчеркнул, что «перспективы разработки и серийного производства высокоточного оружия большой дальности и других современных ударных средств» станут одной из тем совещания.

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