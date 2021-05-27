Баткен, Киргизия, , 16:30 — REGNUM Ни один житель приграничных сёл Киргизии не останется без помощи и необходимой поддержки. Об этом заявил президент Садыр Жапаров сегодня, 27 мая, в ходе визита в село Максат, пострадавшее во время вооруженного конфликта на киргизско-таджикской границе.

Глава государства осмотрел разрушенные таджикскими военными объекты, в том числе сгоревшую школу, и ознакомился с ходом строительства жилых домов и с проектом нового детского сада, рассчитанного на прием 100 детей.

Жапаров рассказал сельчанам о проводимой властями работе по делимитации и демаркации границы Киргизии с Таджикистаном, после чего пообещал, что Баткенской области будет уделяться особое внимание со стороны государства.

ИА REGNUM напоминает, что с 28 по 30 апреля 2021 года на киргизско-таджикской границе произошел вооруженный конфликт между пограничниками Киргизии и военными Таджикистана.

В ходе него погибли 36 и получили ранения более 200 киргизстанцев, в том числе несколько детей. Были разрушены и сожжены свыше ста жилых домов и соцобъектов.