Ростов, Ярославская область, 27 мая, 2021, 16:29 — ИА Регнум. Государственный музей-заповедник «Ростовский кремль» в Ярославской области возглавит Александр Филяев. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Ростовский кремль

Как сообщает официальный сайт Министерства культуры России, Филяев стал победителем конкурса концепций развития музея. Сам конкурс был объявлен 14 апреля, сразу же после отставки прежнего директора музея Наталии Каровской. В Минкульте говорят, что практика назначения директоров музеев по итогам таких конкурсов себя оправдала.

«Это уже седьмой по счету конкурс развития концепции музеев, который проводит Минкультуры России начиная с 2019 года. Такой формат позволяет сопоставить самые разные взгляды на развитие конкретного музея и всей отрасли, найти профессионалов, людей творческих, мыслящих, способных дать новое дыхание музею. Все директора, победившие в таких конкурсах, работают блестяще», — сказала заместитель министра Алла Манилова.

Александр Филяев в настоящее время занимает пост директора департамента охраны объектов культурного наследия Ярославской области, до этого работал в Москве. В правительстве Ярославской области корреспонденту ИА REGNUM сообщили, что пока Филяев не писал заявления об отставке и не смогли прокомментировать его участие в конкурсе Минкульта. Судя по всему, это дело времени и формальных процедур.