Сеул, , 16:29 — REGNUM Компания Krafton разрабатывает новую игру во вселенной популярной «королевской битвы» PUBG, посвящённую перестрелкам на Диком Западе. Об этом сообщило издание Eurogamer.

Известно, что рабочее название проекта — Project Cowboy. Ожидается, что это будет шутер с открытым миром для PC и консолей.

Напомним, что сейчас создатели PUBG также разрабатывают научно-фантастическую игру The Callisto Protocol и мобильную «королевскую битву» PUBG: New State. Точные даты их релиза пока неизвестны.

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