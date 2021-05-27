Екатеринбург, , 16:38 — REGNUM Администрация Екатеринбурга направит претензию в адрес компании, занятой ремонтом улицы Викулова. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе городской администрации.

Все деньги исполнителю уже выплатили, но рабочие существенно отстают от графика. Подрядчик до сих пор не согласовал с мэрией рецептуру асфальтобетонной смеси. «Без этого начинать укладку верхних слоев покрытия улицы нельзя», — уточнили в администрации.

В мэрии уже готовят претензию в адрес исполнителя.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее мэр Екатеринбурга Алексей Орлов призвал ускорить ремонт Бебелевского моста.

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