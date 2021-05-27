Варшава, , 16:27 — REGNUM 27 мая в Варшаве состоялась пресс-конференция министра юстиции Польши Збигнева Зёбро, в рамках которой он заявил о намерении ужесточить наказания для педофилов. Об этом сообщает Polskie Radio.

«Мы намерены ужесточить наказания для педофилов. Особенно если они совершали свои преступления с применением насилия, жестокости и похищения детей. Среди наших предложений, ввести за такие действия пожизненно заключение. Если преступник-педофил будет осужден не пожизненно, то после его освобождения за ним должен быть пожизненный надзор со стороны правоохранительных органов», — заявил Зебро.

В Польше также предлагают ужесточить законодательство и для сексуальных насильников. В частности, в два раза повысить нижнюю границу наказания, если преступник повторно совершил изнасилование.

По словам Зебро, к подобным предложениям руководство польского минюста пришло после громкой истории, связанной с похищением и жестоким убийством 11-летнего Себастьяна в городе Катовице. Преступление вызвало в обществе резонанс.