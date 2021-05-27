Тайбэй, , 19:32 — REGNUM Правительство Тайваня планирует выделить $7,55 млрд на восстановление экономики, пострадавшей из-за пандемии коронавируса, сообщает 27 мая CNN со ссылкой на местные СМИ.

Средства должны пойти на выплаты таксистам и турагентам, а также на компенсацию компаниям, пострадавшим от пандемии COVID-19.

Если данное предложение будет одобрено, то Тайвань получит четвертый пакет помощи с начала прошлого года. По состоянию на сегодняшний день власти страны выделили примерно $8 млрд на восстановление экономики от последствий пандемии.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Тайваня приняли решение о вводе временных ограничений на въезд в страну для иностранных граждан. Ограничения вступили в силу с 19 мая, сообщает 17 мая Центр эпидемиологии (CECC) Тайваня.

К данному решению власти пришли после того, как в понедельник, 17 мая, в стране выявили по крайней мере 335 новых случаев заражения коронавирусом. Это самый высокий суточный показатель в стране с начала пандемии.