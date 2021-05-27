Москва, , 16:27 — REGNUM Социальная сеть TikTok оштрафована Мировым судом Таганского района Москвы на полтора миллиона рублей, сообщили 27 мая в пресс-службе инстанции.

Решение вынесено в связи с тем, что TikTok признали виновником административного правонарушения: соцсеть отказалась удалять запрещённую к распространению в России информацию.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале прошлого месяца TikTok в России оштрафовали решением суда на сумму 2,6 млн рублей.

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