Бишкек, , 16:27 — REGNUM Исполняющий обязанности мэра столицы Киргизии Бактыбек Кудайбергенов встретился с главой торгового представительства России в республике Валерием Латыповым и директором департамента продаж группы «ГАЗ» Дмитрием Пыжиковым. Об этом сообщили в пресс-службе Бишкекского муниципалитета.

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Участники встречи обсудили возможность поставки российских автобусов на газомоторном топливе для нужд киргизской столицы, а также привлечения финансирования со стороны финансовых структур России.

Напомним, что в рамках борьбы со смогом в столицу Киргизии поставят 350 автобусов, работающих на газе — 25 мая 2021 года подписан соответствующий меморандум о сотрудничестве между управлением городского транспорта мэрии Бишкека и компанией «Эко пассажирские перевозки».

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