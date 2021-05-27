Киев, , 16:31 — REGNUM Глава Верховной рады Украины, представитель президентской партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков не видит «сформулированных правильно вопросов», которые можно было бы в ближайшее время вынести на всеукраинский референдум.

Об этом он заявил 27 мая в эфире одной из радиостанций Украины.

Разумков призвал не выносить на референдум «что попало, для того чтобы просто вынести», в том числе из-за высокой стоимости такого мероприятия.

«Я бы хотел напомнить всем, что один референдум стоит около 2 млрд гривен, а эти средства сегодня на дороге не валяются, особенно в условиях пандемии коронавируса», — сказал спикер Рады.

ИА REGNUM напоминает, что Верховная рада приняла закон о всеукраинском референдуме в январе этого года, но президент Зеленский подписал документ только в начале апреля. После подписания закона один из лидеров «СН», первый вице-спикер РадыРуслан Стефанчук заявил, что на всеукраинский референдум в первую очередь могут вынести вопросы о вступлении Украины в ЕС и НАТО.