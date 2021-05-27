Варшава, , 16:25 — REGNUM В торговом центре Tesco, который находится в Варшаве, 27 мая обвалилась часть потолка. На место происшествия прибыли спасатели. Десятки посетителей эвакуированы из здания торгового центра — обошлось без пострадавших. Об этом сообщает Onet.pl.

Пресс-секретарь муниципального управления Государственной пожарной службы в Варшаве Михал Вихровский сообщил, что сообщение о том, что в одном месте в торговом центре обвалился потолок, получили около 12 часов дня по местному времени (14 часов по московскому).

«К счастью, в месте обвала не было посетителей. Всего в центре находилось около 50 человек, все они эвакуированы. Многие из них, находившихся в других местах центра, даже не знали о произошедшем», — рассказал Вихровский.

На месте происшествия работают специалисты, которые выясняют причину обрушения потолка, а также ликвидируют его последствия.