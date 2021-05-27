Варшава, , 16:23 — REGNUM Релиз экшен-игры Dying Light 2 должен состояться 16 ноября 2021 года. Об этом 27 мая сообщает «Игромания».

Новая дата релиза указана в официальных рекламных объявлениях, посвящённых игре. Ранее сообщалось, что Dying Light 2 должна выйти 7 декабря 2021 года.

Напомним, что сами разработчики пока не сделали официально анонса относительно даты релиза. Информация о ней должна появиться сегодня, 27 мая, в рамках специальной онлайн-трансляции.

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