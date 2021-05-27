Варшава, , 16:23 — REGNUM Министр обороны Польши Мариуш Блащак 27 мая провел пресс-конференцию, в рамках которой подвел итоги своего визита в Турцию, а также оценил закупку Варшавой турецких боевых самолетов Вayraktar TB2. Об этом сообщает Polskie Radio.

«Bayraktar TB2 — это оборудование совершенно другого класса, нежели беспилотники, произведенные в Польше. Их закупка существенно повысит уровень безопасности Польши. Польская армия годами ждала это оборудование, потому что ранее мы не имели таких мощностей», — заявил Блащак.

По словам министра, Bayraktar TB2 — это «оборудование XXI века». Он объяснил, что это управляемый с суши самолет, длина которого составляет 6,5 метра, а размах крыльев — 12 метров. Он может выполнять свою задачу в течение 27 часов. Машина поднимается на высоту 8 тысяч метров.

Комментируя военное сотрудничество между Польшей и Турцией, Блащак заявил, что «союз между Варшавой и Анкарой должен стать противовесом внутри НАТО альянсу Вашингтон-Берлин, который гораздо меньше внимания уделяет проблемам НАТО на востоке».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ходе визита в Анкару 24−25 мая глава минобороны Польши подписал соглашение с турецкой стороной о закупке турецких боевых беспилотников Bayraktar TB2 для нужд польской армии. 24 беспилотника будут поставлены в Польшу четырьмя партиями. Первая из них поступит в распоряжение польской армии уже в 2022 году.