Волгоград, , 16:25 — REGNUM В мошенничестве с погашением потребительских кредитов подозревается жительница Волгограда. Женщина оформила несколько займов, «застраховав» ответственность в несуществующей компании, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 27 мая в пресс-службе регионального УМВД.

40-летняя ранее судимая за мошенничество волгоградка с мая 2018 года по сентябрь 2019 года с неустановленными напарниками предлагала гражданам взять на своё имя кредиты. Заёмщики должны были отдать ей всего 30% от суммы, а долговые обязательства перед банками подозреваемая обещала взять на себя. Она гарантировала застраховать их ответственность за невозврат кредита в страховой компании, которой в действительности не существовало.

В результате мошеннических действий были похищены деньги на сумму почти пять миллионов рублей.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по 10 эпизодам, ей избрана мера принуждения в виде обязательства о явке. Свою вину подозреваемая отрицает.