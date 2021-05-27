Екатеринбург, , 16:22 — REGNUM Около 6,7 млрд рублей будет выделено в Свердловской области в 2021 году дополнительно на социально значимые направления. Такое решение принято 27 мая на заседании правительства под руководством губернатора Евгения Куйвашева, сообщает региональный департамент информполитики.

Так, члены правительства утвердили постановление о внесении изменений в закон об областном бюджете на текущий год. Проект закона будет внесён в Законодательное собрание региона.

Дополнительные средства будут направлены на поддержку уральцев и семей с детьми, на социальные выплаты медицинским работникам и другие мероприятия по улучшению качества жизни людей.

«В целом, на социально значимые направления будет дополнительно выделено 6,7 млрд рублей. Это позволит начать строительство и реконструкцию Дворца культуры в селе Четкарино Пышминского района, школы в Косулино, спорткомплекса в Богдановиче, бассейна в поселке Цементный в Невьянском районе», — отметил губернатор.

В новой редакции главного финансового документа региона также учтены дополнительно поступившие в областной бюджет целевые средства. В частности, 3,5 млрд рублей — на строительство дорог, 1,7 млрд рублей — на финансовое обеспечение медицинских организаций в условиях чрезвычайных ситуаций.