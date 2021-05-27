Сочи, Краснодарский край, , 16:22 — REGNUM Российские крылатые ракеты «Калибр» обладают техническим превосходством над иностранными образцами, заявил 27 мая президент РФ Владимир Путин на совещании с руководством Минобороны и представителями ВПК.

По словам главы государства, то же самое можно сказать и о крылатых ракетах большой дальности Х-101, ракетах оперативно-тактического комплекса «Искандер», управляемых авиабомбах и реактивных боеприпасах РСЗО.

«Сейчас в войсках имеются и поступают новейшие крылатые ракеты большой дальности Х-101, «Калибр», баллистические и крылатые ракеты оперативно-тактического комплекса «Искандер», реактивные системы залпового огня, управляемые авиабомбы различных калибров», — сказал Владимир Путин.

Президент России при этом уточнил, что их характеристики «часто превосходят иностранные образцы», а по ряду показателей являются уникальными.

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