Варшава, , 16:21 — REGNUM Польский евродепутат Ежи Бузек 27 мая в ходе заседания комитета Европейского парламента по промышленности и энергетике подверг резкой критике строительство российско-германского газопровода «Северный поток — 2» («СП-2»). Об этом сообщает Polskie Radio.

Бузек заявил, что «Северный поток — 2» — это «ловушка для энергетической безопасности Европейского союза и его соседей».

Он призвал ЕС «не допустить завершения данного проекта» и выразил обеспокоенность тем, что «руководство США смягчило свою позицию по поводу данного проекта накануне встречи Владимира Путина и Джо Байдена».

Как сообщало ИА REGNUM, на днях стало известно, что премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в рамках саммита ЕС призвал европейских лидеров «сплотиться против российско-германского газопровода «Северный поток — 2».