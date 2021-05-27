Фриско, США, , 16:20 — REGNUM В версии игры Borderlands 3 для консоли PlayStation 4 не будет кроссплея. Об этом 27 мая на своей странице в Twitter сообщил глава студии Gearbox Рэнди Питчфорд.

https://twitter.com/DuvalMagic/status/1397872712090099712

По словам Питчфорда, об отмене кроссплея в версии Borderlands 3 для PS4 попросили издатели проекта. Причины пока не сообщаются.

Напомним, что кроссплей — это функция, которая позволяет обладателям разных платформ вместе играть онлайн. В Borderlands 3 эта особенность появится в ближайшее время.

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