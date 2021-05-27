Лондон, , 16:17 — REGNUM Лондонский «Арсенал» вступил в переговоры с каталонской «Барселоной» по поводу трансфера 28-летнего атакующего полузащитника сборной Бразилии Филиппе Коутиньо, который вошел в список футболистов, которые с большой вероятностью покинут состав «сине-гранатовых» в летнее трансферное окно. Об этом 27 мая сообщила испанская газета Mundo Deportivo.

Ранее сообщалось, что «Эвертон» пытается договориться с «Барселоной» об аренде 28-летнего бразильца.

В прошедшем сезоне Коутиньо сыграл лишь в 12-ти матчах внутреннего чемпионата, в которых отметился двумя забитыми мячами и двумя голевыми передачами. В рамках Лиги Чемпионов на счету футболиста один гол в двух играх. Большую часть сезона бразилец пропустил из-за травмы мениска.

Филиппе Коутиньо перешел в «Барселону» 6 января 2018 года из «Ливерпуля». «Сине-гранатовые» отдали за футболиста 120 миллионов евро. На данный момент портал transfermarkt оценивает бразильца в 40 миллионов евро.