Таллин, , 16:16 — REGNUM Департамент полиции и погранохраны Эстонии закупил автобусы, предназначенные для подавления беспорядков и конвоирования демонстрантов, но теперь выясняется, что транспортные средства этой марки не соответствуют заявленным требованиям. Об этом сообщил Eesti Paevaleht, отметив, что автофирма Silberauto провела дополнительные работы по переустройству микроавтобусов, но ситуация и после этого не улучшилась.

Эксплуатация этих транспортных средств запрещена до тех пор, пока недостатки не будут устранены. Однако очевидно, что конструкционные особенности данной модели не позволят использовать эти микроавтобусы по прямому назначению сотрудниками правоохранительных органов.

Сообщается, что в 2016—2018 годах департамент купил восемь таких автобусов, заплатив в общей сложности более 800 000 евро. Однако в полном техническом снаряжении вес транспортных средств оказался выше нормативного примерно на одну тонну. Выявлены и другие конструкционные несоответствия.

Помимо микроавтобусов для подавления беспорядков, масса оказалась превышенной и у девяти конвойных автобусов, которые используются для перевозки задержанных между судами и тюрьмами.