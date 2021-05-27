Таллин, , 16:14 — REGNUM Президент и премьер-министр Эстонии — две важные политические фигуры, но по сути эти обязанности в такой маленькой стране как Эстония, может осуществлять один человек. Об этом бывший премьер-министр Эстонии и нынешний почетный председатель правящей Реформистской партии Сийм Каллас заявил изданию Eesti Paevaleht.

Он вновь озвучил свое прежнее предложение об объединении двух должностей для упрощения взаимодействия политических ветвей власти в стране и для экономии государственных средств. «В такой маленькой стране, как Эстония, президент может быть избран напрямую. Просто и ясно», — отметил он, имея ввиду возможность выбора главы кабинета министров по итогам парламентских выборов.

По его мнению, предстоящие осенью нынешнего года выборы президента Эстонии означают пустую трату времени и средств. Каллас уверен, что избрание президента, который устроит все политические силы в Эстонии, в настоящее время является чрезвычайно сложной задачей.

Так как в стране отсутствуют прямые президентские выборы, для выборов главы государства требуется не менее 68 голосов в национальном парламенте Рийгикогу и 105 голосов в Коллегии выборщиков.