Санкт-Петербург, , 16:21 — REGNUM В автокатастрофе на федеральной трассе «Кола» в Кировском районе Ленобласти погибли две женщины и маленький ребенок, находившиеся в автомобиле Toyota RAV4. По предварительным данным, управлявшая кроссовером женщина стала виновницей ДТП, в котором и погибла. Об этом 27 мая сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Как уточнили в полиции, ДТП произошло сегодня в 13:45 мск. Женщина-водитель, 1968 года рождения, управляя автомобилем «Тойота», не справилась с управлением и выехала на полосу встречного движения, где совершила столкновение с грузовиком «Скания».

Помимо самой автоледи на месте погибли также ее пассажиры — женщина, 1943 года рождения, и ребенок, на вид 5−6 лет.

«Проводится проверка по факту смертельной аварии на трассе «Кола», в которой погибли три человека, в том числе ребенок», — отметили в Главке МВД.

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