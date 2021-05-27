Кострома, , 16:33 — REGNUM Директор департамента здравоохранения Костромской области Николай Гирин аннулировал приказ о стопроцентной вакцинации медиков от COVID-19. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил уполномоченный по правам человека в регионе Вадим Смирнов.

Вакцинация © Наталья Диева

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Глава депздрава подписал новый приказ, где главврачам медицинских организаций поручается обеспечить «максимальный» охват вакцинацией сотрудников и персонала. Таким образом, формулировка в документе была изменена.

«По имеющейся в Государственном органе информации, приказом Департамента здравоохранения Костромской области от 27 мая 2021 года No 432 «О вакцинации сотрудников медицинских организаций Костромской области от новой коронавирусной инфекции COVID-19» главным врачам медицинских организаций области предписано обеспечить максимальный охват вакцинации всех сотрудников и персонала в соответствии с действующими рекомендациями Министерства здравоохранения Российской Федерации. Данным приказом также установлено, что приказ Департамента здравоохранения Костромской области от 24 мая 2021 года No 416 «Об увеличении охвата населения Костромской области вакцинацией против COVID-19» признан утратившим силу», — сообщил Смирнов.

Уполномоченный отметил, что вакцинация против новой коронавирусной инфекции должна проводиться на добровольной основе.

Как ранее писало ИА REGNUM, 24 мая директор департамента здравоохранения Костромской области Николай Гирин подписал приказ, обязывающий главврачей медицинских организаций региона обеспечить стопроцентную вакцинацию врачей и персонала в двухнедельный срок «в целях обеспечения необходимого охвата населения Костромской области прививками против COVID-19». Часть медиков сочла, что приказ нарушает их право на свободу выбора. Врачи нескольких городских больниц сообщили в СМИ о давлении со стороны руководства. По последним данным, полную вакцинацию от коронавируса в Костромской области прошли около 57 тысяч человек.

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