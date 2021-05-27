Москва, , 16:13 — REGNUM Демонизация Западом белорусского руководства должна быть прекращена, инцидент с самолётом компании Ryanair требует расследования, сообщил 27 мая журналистам российский министр иностранных дел Сергей Лавров.

Лавров «Мы настаиваем на том, чтобы прекратить демонизировать тех людей, которые не нравятся Западу».

Глава российской дипломатии добавил, что страны Запада, особенно Прибалтика, ведут себя «просто неприлично» по дипломатическим меркам, «да и по человеческим меркам — тоже». «Западные коллеги» поспешили с осуждением и наказанием.

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Он напомнил, что сразу после инцидента с посадкой в Минске самолёта рейса Афины-Вильнюс (23 мая) власти Белоруссии заявили «о своей готовности к транспарентности, к открытому расследованию, к приёму соответствующих экспертов, к предоставлению всей информации и необходимых материалов».

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