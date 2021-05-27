Таллин, , 16:12 — REGNUM В четверг, 27 мая, в 10:01 в Таллинском аэропорту совершил вынужденную посадку самолет белорусской государственной авиакомпании «Белавиа». Об этом сообщил Postimees, отметив, что самолет марки Embraer E175LR запросил посадки в международном аэропорту столицы Эстонии после того, как ему было отказано в полете над воздушным пространством соседней Латвии.

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Эстония по-прежнему позволяет самолетам авиакомпании «Белавии» приземляться на своей территории. Свое решение власти страны аргументировали тем, что ждут решения на общеевропейском уровне и не станут действовать самостоятельно.

По данным Postimees, Эстония не нашла законных оснований для отказа белорусской авиакомпании.