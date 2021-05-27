Ярославль, , 16:10 — REGNUM В Ярославле депутату Ярославской областной думы Роману Фомичеву продлили домашний арест. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Ярославском областном суде.

Кировский районный суд

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что депутат был задержан 2 апреля 2021 года, он подозревается в посредничестве в получении взятки. В качестве меры пресечения судом был избран домашний арест.

Следствие подало ходатайство о продлении меры пресечения до 30 июня. 27 мая Кировский районный суд Ярославля его удовлетворил.

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